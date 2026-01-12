Il 2026 è cominciato con una strage di pedoni sulle strade italiane: 16 vittime in undici giorni e – allargando l’orizzonte temporale – ben 110 negli ultimi settanta giorni, cioè da inizio novembre. I dati sono stati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. Da Capodanno sono morti 11 maschi e cinque femmine, di cui otto avevano più di 65 anni. La Lombardia con tre decessi, Veneto, Lazio e Puglia con due morti sono le regioni ai primi posti di questa graduatoria.

Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati nove. Nessun episodio di pirateria, ma in un caso il pedone è stato ucciso da un conducente ubriaco, in un altro sono morti sia il pedone che il suo cane, mentre attraversavano la strada. Ed ancora, in un incidente il conducente che ha ucciso il pedone non aveva conseguito la patente. In sette casi per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale, in otto i Carabinieri e in uno la Polizia Stradale. Nel 2024 in Italia erano morti 470 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare dell’Asaps relativa al 2025 si ferma a 434.