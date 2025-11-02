La consacrazione a santo di Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Madonna di Pompei ma in gioventù sacerdote satanista, ha provocato nel mondo una certa impressione.

In America, la CBS lo ha presentato come “l’ex sacerdote satanista Longo, avvocato italiano nato nel 1841 e morto nel 1926, che si riavvicinò al cattolicesimo e fondò il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei”.

Nella sua omelia, riferisce la rete tv, Leone XIV ha riconosciuto l’importanza dei “tesori materiali, scientifici e artistici” del mondo, ma ha affermato che “il loro vero significato si perde senza la fede”, descrivendo i nuovi santi come “martiri per la loro fede”, “evangelizzatori e missionari”, “fondatori carismatici” di congregazioni o “benefattori dell’umanità”. “Non c’è grido che Dio non consoli; non c’è lacrima che sia lontana dal Suo cuore”.

Così sembra essere avvenuto nel caso di Bartolo Longo.

Bartolo Longo, si legge nel sito dei Frati Domenicani americani, “nacque in una devota famiglia cattolica vicino a Brindisi, nell’Italia meridionale. Era un bambino brillante, seppur dispettoso, che iniziò a smarrirsi all’età di dieci anni dopo la morte della madre.

“Nella sua confusione e nel suo vuoto, senza un Dio a cui rivolgersi, iniziò a frequentare alcuni dei famigerati medium di Napoli”.

A Napoli scoprì il fascino del positivismo, si schierò su posizioni anticlericali per concludere la prima fase della sua vita aderendo a un movimento spiritista di tipo satanico che in quel tempo era molto diffuso a Napoli e dintorni e si impegnò in modo tale che divenne per circa un anno e mezzo un “sacerdote satanista””.

Bartolo Longo, da Satana a Santo

Fu quella la sua introduzione all’occulto. Ben presto, la sua sete di soprannaturale lo condusse al satanismo vero e proprio, dove, dopo un periodo di intenso studio e di digiuni così rigorosi da ridursi pelle e ossa, fu consacrato sacerdote satanico e promise la sua anima a un demone.

“Per l’anno successivo, iniziò a presiedere funzioni sataniche e a predicare con maggiore audacia e blasfemia contro Dio e la Chiesa, trattandoli, in un diabolico capovolgimento, come i veri mali”.

Presto entrò in crisi, un periodo di depressione psichica e fisica, forse indotta anche dai riti del satanismo che comportavano lunghi periodi di digiuno e che gli danneggiarono anche l’apparato digerente. Nel 1865, a 24 anni di età, il ritorno all’ovile.

Nel 1864 si laureò in giurisprudenza, tornò a Latiano dove, invece di fare l’avvocato, si prodigò in opere assistenziali, fece voto di castità seguendo anche le indicazioni del venerabile Emanuele Ribera redentorista. Grazie alla divisione patrimoniale familiare, aveva ottenuto una cospicua somma di denaro e notevoli beni immobili che gli garantivano una rendita annua di oltre 5.000 lire, una elevata somma per l’epoca, che gli consentì di assegnare vitalizi e sostenere periodiche spese di ammalati e bisognosi”.

Per espiare al servizio dei poveri

Per espiare, ogni giorno per due anni, come penitenza volontaria, Bartolo lavorò nell’Ospedale degli Incurabili di Napoli. Pregava. Divenne un terziario domenicano. Fece una promessa di celibato per servire Dio con cuore indiviso. Cercò di riparare al suo scandalo tornando ai suoi ritrovi satanisti, tenendo in mano il Rosario e rinunciando pubblicamente alle sue vecchie abitudini.

Ma non riusciva a perdonarsi né a capire come Dio avrebbe mai potuto perdonarlo. Un giorno, mentre stava sbrigando alcune pratiche legali a Pompei per la sua cliente, la contessa Mariana di Fusco, e vedendo quanto fossero grandi la povertà, l’ignoranza, la corruzione morale e la dipendenza dalla stregoneria della gente, un lampo. «Un giorno, nei campi intorno a Pompei», scrisse, «ricordai la mia precedente condizione di sacerdote di Satana… Pensai che forse, come il sacerdozio di Cristo è per l’eternità, così anche il sacerdozio di Satana è per l’eternità. Così, nonostante il mio pentimento, pensai: sono ancora consacrato a Satana, e sono ancora suo schiavo e proprietà mentre mi attende all’Inferno. Mentre riflettevo sulla mia condizione, provai un profondo senso di disperazione e quasi mi suicidai.

Poi udii echeggiare nelle mie orecchie la voce di Frate Alberto che ripeteva le parole della Beata Vergine Maria: “Chi propaga il mio Rosario sarà salvo”. Cadendo in ginocchio, esclamai: “Se sono vere le tue parole che chi propaga il tuo Rosario sarà salvo, raggiungerò la salvezza perché non lascerò questa terra senza propagare il tuo Rosario”.

A Napoli, Bartolo conobbe la contessa Marianna Farnararo De Fusco (Monopoli, 13 dicembre 1836 – Pompei, 9 febbraio 1924), donna impegnata fortemente in opere caritatevoli ed assistenziali”.

Marianna Farnararo De Fusco , era rimasta vedova nel 1864 del conte Albenzio De Fusco di Lettere, i cui possedimenti si estendevano anche nella Valle di Pompei. Alla contessa, sposa a 16 anni, madre di 5 figli allora piccoli e vedova di soli 27 anniserviva un amministratore per i beni De Fusco, nonché un precettore per i figli.

Fu così che le vite di Bartolo Longo e di Marianna Farnararo De Fusco si incrociarono, prima di tutto sul campo delle opere di beneficenza.

“Tale amicizia tuttavia diede luogo a parecchie maldicenze, per cui dopo un’udienza da Papa Leone XIII, i due nel 1885 decisero di sposarsi, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino ad allora. Il matrimonio fu celebrato senza gli atti civili e le pubblicazioni di rito”.

Il matrimonio bianco e soprattutto senza effetti civili non salvò Bartolo Longo dalla cattiveria umana e in particolare da quella degli eredi di Marianna Farnararo De Fusco. La sua morte, il 9 febbraio 1924

“provocò giorni di terribile sofferenza a Bartolo Longo che, per sfuggire alle possibili ritorsioni da parte degli eredi della nobildonna, si trasferì prima a Napoli, poi a Latiano. Infatti poco dopo, a tutela del patrimonio, gli ufficiali del Tribunale di Salerno entrarono nella casa che fu della contessa e di Bartolo ed inventariarono mobili e beni”.

Bartolo Longo scoprì Pompei nel 1872, per caso. Era andato nella Valle di Pompei per sistemare delle rogne tra la contessa De Fusco e gli affittuari dei suoi possedimenti. Lo colpirono lo stato di abbandono in cui i circa 1.000 abitanti della zona vivevano e lo stato di rovina in cui si trovava la Parrocchia del SS. Salvatore, umile e antica chiesa, le cui origini risalivano al 1093, ed intorno alla quale si raggrupparono i primi abitanti dell’Agro pompeiano:

Con il sostegno finanziario della contessa, costruì a Pompei la Basilica di Nostra Signora del Santissimo Rosario, fondò scuole elementari e orfanotrofi, inaugurò una tipografia e una scuola professionale per dare ai figli dei criminali condannati la possibilità di una vita migliore. Scrisse libri sul Rosario, compose novene e manuali di preghiera. L’ex satanista divenne infine amico di Papa Leone XIII, che nutriva una grande devozione per il Rosario. Da Pompei diede inizio anche al movimento popolare che portò alla proclamazione dogmatica dell’Assunzione nel 1950.

Bartolo Longo fu proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Forte era l’aspettativa che Papa Francesco lo proclamasse santo, specie, dopo la visita fuori protocollo.

Bartolo Longo non era di Pompei, dove ha dato il meglio e dove è morto. Era del Salento, di Latiano, in provincia di Brindisi, dove nacque nel 1841. Completò gli studi a Lecce e a Napoli, mentre si dedicava “appassionatamente al ballo, alla musica e alla scherma” grazie ai soldi dei genitor

Si trasferì a Napoli dove conobbe il futuro beato Ludovico da Casoria e la futura santa Caterina Volpicelli:

“Un giorno, vagando per quei campi, in contrada Arpaia, Bartolo sentì una voce misteriosa che gli diceva: “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!”. E subito dopo udì l’eco di una campana lontana, che suonava l’Angelus di mezzogiorno; egli allora si inginocchiò sulla nuda terra a pregare fino al raggiungimento di una grande pace interiore, mai provata prima. A quel punto ebbe ancora più chiara la missione da compiere. Iniziò così a progettare la costituzione di una “pia società” intitolata al Santo Rosario, da realizzarsi proprio lì, in quella valle abbandonata.

Ben presto si rese conto che per diffondere la devozione al Santo Rosario gli occorreva un quadro della Madonna del Rosario, dipinto ad olio,

“come si confaceva meglio all’uso liturgico. Il 13 novembre 1875 si recò così a Napoli avendo in mente di acquistarne uno già visto in un negozio, ma le cose non andarono come egli aveva pensato. Per puro caso infatti incontrò in Via Toledo Padre Radente che gli suggerì di andare al Conservatorio del Rosario di Portamedina e di chiedere, in suo nome, a Suor Maria Concetta De Litala un vecchio quadro del Rosario che egli stesso le aveva affidato dieci anni prima. Bartolo seguì tale suggerimento, ma fu presto preso da sgomento quando la suora gli mostrò il quadro: una tela corrosa dalle tarme e logorata dal tempo, che mancava in più parti di pezzi di colore, con la Madonna in atteggiamento antistorico, cioè con la Vergine che porge la corona a Santa Rosa, anziché a Santa Caterina da Siena, come nella tradizione domenicana. Bartolo Longo fu sul punto di declinare l’offerta, ma ritirò comunque il dono per l’insistenza della stessa suora.

Nel tardo pomeriggio del 13 novembre 1875, l’immagine della Madonna giunse così a Pompei, su un carretto guidato dal carrettiere Angelo Tortora e altre volte adibito al trasporto di letame. Fu scaricata con la sua lurida copertura di fronte alla fatiscente Parrocchia del SS. Salvatore, dove ad aspettarla c’erano l’anziano parroco Cirillo, Bartolo e altri pochi abitanti. Lo sgomento iniziale di Bartolo colse anche tutti gli altri presenti quando, tolta la coperta, fu mostrato il quadro. Furono tutti d’accordo che l’immagine non si poteva esporre, per timore di interdetto, prima di un restauro anche solo parziale. Al primo restauro, nel corso degli anni, ne seguirono altri e per i primi tre anni il quadro fu esposto nella Parrocchia del SS. Salvatore.

Di fronte a tanto interesse religioso e devozionale, il vescovo di Nola (nella cui diocesi era compresa allora anche la Valle di Pompei) suggerì a Bartolo Longo di iniziare la costruzione di una nuova chiesa, in un terreno indicato dallo stesso vescovo. Iniziarono così le peregrinazioni di Bartolo Longo e della contessa in cerca dei fondi necessari, mediante la sottoscrizione di “un soldo al mese”.

Il 13 febbraio 1876, giorno in cui per la prima volta il quadro della Madonna veniva esposto, dopo il restauro, alla pubblica venerazione, si verificò il primo prodigio: la completa guarigione della dodicenne Clorinda, giudicata inguaribile dal celebre professore Antonio Cardarelli, e per la cui salvezza la zia Anna aveva aderito alle offerte per la nascente chiesa. Era il primo di una lunga serie di miracoli e grazie nella storia del Santuario di Pompei. Da Napoli e successivamente da molte altre parti del mondo iniziarono a giungere offerte per la costruzione della nuova chiesa la cui prima pietra fu posta l’8 maggio 1876. Il quadro fu quindi posto su un altare provvisorio in una cappella (detta poi di Santa Caterina), nella erigenda chiesa. L’architetto Antonio Cua si offrì gratuitamente di redigere il progetto e dirigere i lavori della nuova chiesa.

Nel 1877 Bartolo Longo scrisse e divulgò la pratica dei “Quindici Sabati”. Due anni dopo, guarì lui stesso da una grave malattia grazie alla recita della Novena, da lui composta e della quale ci furono, immediatamente, novecento edizioni, in ventidue lingue. Il 14 ottobre 1883, ventimila pellegrini, riuniti a Pompei recitarono, per la prima volta, la Supplica alla Vergine del Rosario, scritta da Bartolo Longo, in risposta all’Enciclica Supremi Apostolatus Officio (1º settembre 1883), con la quale Leone XIII, di fronte ai mali della società, additava come rimedio la recita del Rosario.

Nel 1884 fondò il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei”, tuttora stampato e diffuso in tutto il mondo. Nel frattempo intorno al grande cantiere per la chiesa, Bartolo Longo diede forma alla nuova città, con le case per gli operai (primo esempio di edilizia sociale), il telegrafo, un piccolo ospedale, l’osservatorio meteorologico e quello geodinamico.

Nel 1887 fondò l’Orfanotrofio Femminile, la prima delle sue opere di carità a favore dei minori.

Il 6 maggio 1891 il cardinale Raffaele Monaco La Valletta consacrò il nuovo Tempio. Nel 1898 Bartolo Longo fece ricostruire la Parrocchia del SS. Salvatore, tale quale oggi è, in modo che potesse continuare la sua esistenza in modo autonomo dalla nascente chiesa, divenuta sin dal 1894, Basilica Pontificia.

In questo periodo Bartolo Longo maturò la sua intuizione più originale e cioè: non solo credere nella possibilità del recupero dei figli dei carcerati, ma scommettere sul fatto che essi, a loro volta, avrebbero potuto salvare i loro genitori dalla disperazione. Nel 1892 veniva così collocata la prima pietra dell’Ospizio per i figli dei carcerati, retto, a partire dal 1907, dai Fratelli delle Scuole Cristiane di San Giovanni Battista de La Salle. Dopo appena sei anni gli allievi erano oltre cento. In seguito accolse anche le figlie dei carcerati che affidò alla cura delle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, da lui fondate nel 1897. Si trattava di un’opera difficile perché combattuta dalla cultura e dalla scienza positivista del tempo, che non riconosceva l’educabilità del figlio di un delinquente. L’opera di Bartolo Longo dimostrò il contrario. Queste opere miravano ad accogliere ed educare tutti i bambini e ragazzi orfani o abbandonati e che quindi non avevano punti di riferimento familiari per la propria crescita umana e sociale.

Il 5 maggio 1901 fu così inaugurata la facciata del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, frutto di offerte provenienti da tutto il mondo e dedicata alla Pace Universale. In tale occasione Bartolo Longo promise ai Pompeiani che un giorno la Basilica sarebbe stata visitata dal Papa, cosa che si è poi verificata per ben tre volte: il 21 ottobre 1979 e il 7 ottobre 2003, da parte di Giovanni Paolo II, e il 19 ottobre 2008, da parte di Benedetto XVI. Su Bartolo tuttavia caddero ingiurie e calunnie che arrivarono fin sul tavolo di Papa Pio X. Bartolo e la Contessa decisero così, il 12 settembre 1906, di donare l’Opera di Pompei al Papa. Papa Pio X, venuto a conoscenza della verità, mostrò grande stima per il Fondatore della nuova Pompei e approvò la Pia Unione Universale per la recita del Rosario in comune e nelle famiglie, proposta dal Longo, volendo esserne il primo iscritto.

L’opera di Bartolo Longo così si arricchì ulteriormente con l’istituzione della Supplica alla madonna di Pompei (da lui stesso scritta) l’8 maggio e la Prima domenica di ottobre, la promozione del Movimento Assunzionista per ottenere la definizione del dogma dell’Assunzione di Maria, l’Orfanotrofio Femminile, l’Istituto per i Figli dei Carcerati, l’Istituto per le Figlie dei Carcerati, la Congregazione femminile delle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, con lo scopo primario di assistenza e di educazione dei bambini e delle ragazze delle Opere, le Case Operaie per i dipendenti, la tipografia con annessa legatoria anche artistica, le officine, la scuola di arti e mestieri e la scuola serale, la stazione ferroviaria per la quale offrì il terreno. Bartolo Longo tuttavia intuì che la nascente città avrebbe avuto una forte vocazione turistica sia per l’interesse archeologico verso gli Scavi dell’antica Pompei, sia per il sempre maggiore interesse religioso che portava ormai migliaia di pellegrini presso la Basilica. Si adoperò pertanto affinché nella città sorgessero farmacie, luoghi di ristoro ed accoglienza per i visitatori, nonché una stazione ferroviaria con annessa piazza antistante (per le quali offrì il suolo), un ufficio postale, nuove strade e tutto quanto potesse rendere la città più bella e funzionale. Trasformato quindi una valle desolata, in penoso stato di abbandono e degrado, in una moderna e bella città a forte vocazione turistica, dotata di tutti i confort e servizi”.

Dopo le umilianti e tormentate vicende seguite alla morte della moglie contessa Bartolo Longo si trovo senza un soldi o quasi. Ma quando tornò a Pompei da 14 mesi di esilio a Latiano, il 23 aprile 1925 trovò una città in festa ad aspettarlo.

A Pompei morì l’anno successivo, il 5 ottobre 1926.