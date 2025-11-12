Dal 19 novembre la nuova stretta contro lo spoofing da numeri mobili
Tre mesi dopo la prima stretta approvata dall’Agcom, da mercoledì 19 novembre entrerà in vigore un nuovo blocco volto a fermare le finte chiamate nazionali da numeri mobili. Il provvedimento, già atteso dagli operatori del settore, mira a contrastare il fenomeno dello spoofing, una tecnica di telemarketing ingannevole in cui call center e truffatori utilizzano numeri falsi, apparentemente legittimi, per indurre gli utenti a rispondere. L’obiettivo è ridurre le migliaia di telefonate indesiderate che ogni anno tormentano gli italiani, tra proposte commerciali, investimenti fasulli e offerte mai richieste.
Come funziona la truffa dello spoofing
Per “spoofing” si intende una manipolazione dell’informazione che falsifica l’identità del chiamante, modificando i dati trasmessi. In pratica, il sistema genera numeri telefonici simili a quelli dei cellulari italiani, così da sembrare autentici. Chi risponde, spesso, si trova davanti una voce registrata o generata con l’intelligenza artificiale, difficilmente distinguibile da una reale, che propone acquisti, contratti o investimenti fraudolenti. Questa pratica si è diffusa rapidamente negli ultimi anni, sfruttando le lacune dei sistemi di sicurezza e la fiducia degli utenti nei numeri mobili apparentemente nazionali.
I primi risultati e la nuova estensione del blocco
Il blocco introdotto lo scorso 19 agosto aveva riguardato solo le chiamate da numeri fissi, ma ora la misura viene estesa anche ai numeri mobili. Secondo i dati pubblicati dall’Agcom l’11 settembre, i primi effetti della normativa sono stati significativi: circa 43 milioni di chiamate sono state filtrate, con una media di 1,3 milioni di telefonate al giorno. L’autorità ha definito “considerevole” il risultato, sottolineando che rappresenta circa il 5,47% del totale delle chiamate ricevute nel periodo analizzato.