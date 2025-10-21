Il mondo degli scacchi piange la scomparsa di Daniel Naroditsky, gran maestro statunitense di soli 29 anni, la cui morte improvvisa ha lasciato tutti sgomenti. La notizia è stata diffusa dallo Charlotte Chess Club, la società della Carolina del Nord dove Naroditsky si allenava e insegnava, che lo ha ricordato sui social come “un talento eccezionale, un insegnante e un membro amato della comunità scacchistica”. Le cause del decesso non sono ancora note e la famiglia ha chiesto rispetto e privacy in questo momento di dolore. La comunità internazionale degli scacchi è rimasta profondamente colpita dalla tragedia.

Il percorso di un prodigio degli scacchi

Nato il 9 novembre 1995, Daniel Naroditsky, noto come Danya, era considerato un prodigio. Già a 12 anni aveva vinto il campionato mondiale giovanile under 12 e, nel 2013, a soli 18 anni, era diventato gran maestro, il titolo più alto riconosciuto dalla Federazione internazionale degli scacchi (FIDE). Recentemente aveva conquistato il titolo di campione nazionale americano di blitz, confermando il suo talento straordinario.

Con un punteggio FIDE massimo di 2647, Naroditsky è stato stabilmente tra i primi 150 giocatori al mondo, con vittorie memorabili, tra cui quella contro Fabiano Caruana al campionato degli Stati Uniti del 2021. Laureato in storia alla Stanford University, aveva anche pubblicato il suo primo libro sugli scacchi a soli 14 anni, diventando un autore precoce e riconosciuto.

L’influenza come divulgatore e content creator

Oltre ai trionfi sulle scacchiere, Naroditsky era noto come content creator, con quasi mezzo milione di iscritti su YouTube e migliaia di follower su Twitch. Le sue dirette, le lezioni e le speedrun lo hanno reso uno degli streamer di scacchi più seguiti della sua generazione, portando il gioco a un pubblico più ampio. Colleghi e amici hanno espresso cordoglio: Danny Rensch di Chess.com lo ha definito “un volto straordinario e fonte di ispirazione”, mentre Hikaru Nakamura ha dichiarato: “Sono devastato”. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità scacchistica internazionale.