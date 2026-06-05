A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco ha deciso di parlare pubblicamente in televisione. L’intervista, realizzata dalla trasmissione Quarto Grado, rappresenta il primo intervento televisivo di Marco Poggi dopo diciannove anni dal tragico delitto che sconvolse l’Italia.

In un’anticipazione diffusa nelle ultime ore, emerge tutta l’amarezza dell’uomo per le numerose ricostruzioni e ipotesi che negli anni hanno coinvolto non solo la vicenda giudiziaria, ma anche la sua famiglia. Le sue parole sono particolarmente significative perché arrivano in un momento in cui il caso è tornato al centro dell’attenzione mediatica a seguito di nuovi sviluppi investigativi.

“Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l’immagine di Chiara”, afferma Marco Poggi, riferendosi al modo in cui la memoria della sorella è stata trattata nel corso degli anni. Per l’omicidio della giovane era stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, ma il caso continua ancora oggi a suscitare interesse e dibattiti.

Le accuse e il dolore per le ipotesi sul suo coinvolgimento

Nel corso dell’intervista, Marco Poggi affronta anche il tema delle voci e delle accuse che negli anni lo hanno riguardato personalmente. Sebbene non sia mai stato indagato, il suo nome è stato più volte accostato alla vicenda attraverso ricostruzioni e teorie che gli hanno provocato grande sofferenza.

“Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però…”, racconta, ricordando il peso di certe insinuazioni. Un dolore che si è aggiunto a quello già enorme per la perdita della sorella e che ha segnato profondamente la sua vita.

Marco sottolinea inoltre come il continuo riaffiorare del caso abbia impedito alla famiglia di lasciarsi definitivamente alle spalle quella tragedia che ha cambiato per sempre il loro destino.

La nuova inchiesta e la speranza di voltare pagina

Le dichiarazioni di Marco Poggi arrivano mentre la Procura di Pavia sta portando avanti una nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, amico dello stesso Marco e frequentatore abituale della casa di Garlasco all’epoca dei fatti.

Secondo l’ipotesi investigativa, ancora tutta da verificare, il delitto potrebbe essere collegato a una presunta avance rifiutata da Chiara. Nell’ambito di questi nuovi accertamenti, Marco Poggi è stato ascoltato più volte dagli investigatori.

Parlando della propria famiglia, afferma: “Ci siamo tornati dentro, forse più di prima. Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina”. Un desiderio condiviso da chi da quasi vent’anni convive con il peso di una tragedia mai davvero uscita dal dibattito pubblico.

Infine, Marco esprime il proprio rammarico per alcune ricostruzioni emerse nel tempo: “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste”. Parole che raccontano tutta la fatica di una famiglia che continua a cercare serenità dopo una delle vicende di cronaca nera più discusse degli ultimi decenni.