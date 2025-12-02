Dopo un novembre già complicato, anche dicembre 2025 si annuncia ricco di scioperi che coinvolgono trasporti pubblici locali, settore ferroviario, comparto aereo e logistica. Il momento più critico sarà venerdì 12 dicembre, con lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni. La mobilitazione interesserà trasporti, ospedali, scuole, servizi pubblici e numerose categorie professionali, con particolare rischio per i treni, fermi dalla mezzanotte precedente fino alle 21.

Roma si ferma e il settore marittimo sciopera per 48 ore

Martedì 9 dicembre sarà Roma a vivere un forte disagio, con uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dal Sindacato Unitario Lavoratori: a rischio bus, tram, metro e treni Atac, salvo fasce garantite dalle 6 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Contemporaneamente, dal 9 all’11 dicembre è prevista una mobilitazione di 48 ore del personale marittimo e amministrativo di Tirrenia Cin e Moby. I sindacati Federmar, Ugl mare e Usb denunciano un “progressivo svuotamento delle attività”, una flotta ridotta e gravi ricadute occupazionali, aggravate dalla sospensione dei collegamenti Napoli–Palermo e dalle difficoltà per il personale addetto ai ticket.

Il 12 dicembre lo sciopero generale blocca il Paese

Il 12 dicembre si fermeranno trasporti, servizi e numerose categorie pubbliche e private. Le Ferrovie dello Stato prevedono forti ripercussioni, con stop dalle 00.01 alle 21 e con l’attivazione delle consuete tabelle delle corse garantite. Disagi sono attesi anche nel trasporto locale: bus, tram e metropolitane aderiranno allo sciopero, con modalità differenti nei vari territori. L’impatto interesserà anche appalti, servizi strumentali e settori privati coinvolti nella mobilitazione.

Nuovi scioperi nel settore aereo e nella logistica

Mercoledì 17 dicembre si prospetta come una giornata difficile per il traffico aereo: dalle 13 alle 17 incroceranno le braccia operatori del traffico, addetti ai servizi di handling e personale di diverse compagnie, tra cui Vueling, Air France, Klm e Ita Airways. A Roma si fermerà lo staff del centro di controllo d’area (Acc), con possibili ritardi e cancellazioni. Infine, dal 22 al 24 dicembre, in piena corsa ai regali, sciopereranno per 72 ore gli autisti e il personale viaggiante di Number 1 Logistic Group. L’astensione rischia di rallentare consegne e spedizioni in tutta Italia, creando disservizi per e-commerce e retail proprio alla vigilia di Natale.