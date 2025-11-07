Dalla Palma parla della sua vecchiaia: “Alzarmi al cinema o a teatro è diventata una piccola umiliazione. Devo cambiare le mutande due volte al giorno. La mente non è più quella di prima. È vita questa?”. E racconta: “Ho salvato i miei genitori dalla miseria, per quanto potevo. Ma io come affronto il finale? Ho quattro soldi che mi permetteranno qualche sorriso, ma la vittoria sarà solo se potrò andarmene a modo mio”.

Dalla Palma: “Un medico mi ha preparato un composto per morire”

La dipartita da questo mondo è tutta organizzata: “Mi aiuterà un medico. Mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. Tutto è deciso: prima vivrò un momento meraviglioso, mangerò bene, berrò un buon vino. Poi me ne andrò gioiosamente. È velocissimo: due, tre minuti”.

Per colui che è una figura iconica della cultura estetica italiana, la morte “è una liberazione”. E racconta un ricordo di infanzia che lo accompagna da sempre: “Dopo una meningite, a sei anni, uscito dal coma, non volevo vedere i miei genitori. Cercavo quelle figure fluttuanti in una luce lilla che mi portavano in volo. Penso che si ripeterà. Prima del coma non avevo mai disegnato; dopo, ho scoperto l’arte. Come posso non credere che ci sia una forma di energia?”.

Dalla Palma spiega ancora che prima di morire non avvertirà nessuno dato che ha già perdonato tutti: “Non voglio avvisare nessuno, sarebbe un’ulteriore richiesta di accettazione. Qui non ho più né fidanzati, né fratelli, né figli”.

Il rapporto con il sesso

Nell’intervista, Dalla Palma racconta che i suoi genitori hanno entrambi avuto delle relazioni omosessuali. E nel libro non mancano le pagine dedicate al sesso a cui ha raccontato di aver dato troppa importanza: “L’ho fatto ovunque: cabine telefoniche, bagni pubblici, parchi, cantieri dismessi, postriboli, cinema porno”. Dopo ogni incontro, il profeta del make up racconta di sentire il bisogno di “ripararmi sotto un portico a sentire la pioggia o guardare le stelle. La mia sessualità è sempre stata accompagnata da una forte spiritualità”.

Racconta anche di aver partecipato ad “un’orgia con diciannove persone in un abbaino a Venezia, a Campo San Luca”. Il tutto durante gli anni dell’Aids che ricorda così: “Al mattino mettevo in tasca una boccetta di grappa, una crema antisettica e un preservativo. Forse cercavo il rischio, forse mi attraeva. Ma anche il sesso mi ha portato vicino alla morte”.