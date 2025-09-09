Un episodio curioso, ma per il titolare tutt’altro che piacevole, è avvenuto sabato mattina ad Averbode, in Belgio. Presso una stazione di servizio Esso, un errore tecnico ha fatto sì che il prezzo del gasolio venisse impostato a soli 0,07 euro al litro, ben lontano dal prezzo reale di mercato, che si aggira intorno a 1,73 euro al litro. Una cifra stracciata che non poteva certo passare inosservata. Gli automobilisti di passaggio, notando l’occasione, non hanno perso tempo a fare il pieno, approfittando del prezzo irrisorio. Il passaparola ha fatto il resto: in breve tempo si è formata una lunga fila di veicoli pronti a rifornirsi, trasformando la pompa in una vera e propria calamita per chiunque si trovasse nei dintorni.

Una perdita da migliaia di euro

L’incredibile errore è passato inosservato per ore, poiché in quel momento non vi erano dipendenti a presidiare la stazione di servizio. Solo più tardi il proprietario si è accorto della situazione, quando ormai decine e decine di automobilisti si erano già serviti. La correzione del prezzo è arrivata intorno a mezzogiorno, ma il danno economico era ormai fatto: la perdita stimata ammonta a circa 6mila euro. Un costo salatissimo per un semplice errore, che ha trasformato un normale sabato di lavoro in un incubo per il gestore e in un affare irripetibile per i fortunati automobilisti.