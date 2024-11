Dimessa, ricoverata e poi trasferita d’urgenza all’ospedale di Massa Carrara dove poi è morta. Vittima, raccontano le cronache, una bimba di un anno e mezzo sulla cui morte ora indaga la Procura di Massa Carrara.

La vicenda

La bambina, da quel che si è capito fin qui è morta in ospedale a Massa dove era stata trasferita dal policlinico Le Scotte di Siena. Nell’ospedale senese la piccola sarebbe stata portata due volte dai genitori: dopo un primo accesso perchè si sentiva male, sarebbe stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Poche ore dopo il ritorno a casa si sarebbe reso necessario portare di nuovo la bambina alle Scotte dove sarebbe rimasta ricoverata per alcuni giorni venendo poi trasferita d’urgenza all’ospedale di Massa dove è morta.

Il legale della famiglia: “I genitori sono disperati”

I genitori della bambina vogliono ora sapere cosa sia accaduto e per questo si sono rivolti all’avvocato Vincenzo Bonomei. Il legale, intervistato dalla Nazione, dice “che i genitori sono disperati e piegati dal dolore per una perdita così grave, ma c’è da parte loro la ferma volontà di capire perché è morta la figlia. Di cercare la verità. In questa fase delicata non posso proprio aggiungere altro”.