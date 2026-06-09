Per futili motivi ha sparato all’unica gamba rimasta a un disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Per questo la Polizia di Stato di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti del giovane che alcuni giorni fa, nel quartiere Arenaccia di Napoli, ha compiuto il gesto. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata.

Dopo essere stato ascoltato, la Polizia di Stato ha disposto nei confronti del giovane un provvedimento precautelare contestando i reati di porto e detenzione illegale d’arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Dopo avere esploso il colpo d’arma da fuoco, infatti, il ragazzo, che era in sella a uno scooter in compagnia di un altro giovane, si è impossessato del cellulare, restituito dopo una trattativa.

Il 29enne, che inizialmente, in ospedale, aveva riferito di essere stato rapinato del telefono, convinto dal suo legale, l’avvocato Francesco Petruzzi, ha fornito la verità sull’accaduto alla Squadra Mobile che nel frattempo già aveva acquisito importanti indizi sulla vicenda. La vittima nei giorni scorsi è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e al momento non è ancora possibile stabilire se sarà costretta alla sedia a rotelle oppure se potrà recuperare l’uso dell’arto.