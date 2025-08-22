È stato ritrovato senza vita l’escursionista aquilano disperso da ieri sul Monte Prena, una delle vette del massiccio del Gran Sasso. L’allarme era scattato intorno alle 19 di ieri, quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa.

La sua auto era stata individuata ai piedi del Monte Camicia, da dove presumibilmente aveva intrapreso l’ascesa. La vittima aveva 44 anni.

In corso le operazioni di recupero del corpo

Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, sono andate avanti per tutta la notte, con l’impiego di squadre di terra, elisoccorso e unità cinofile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo. In corso le operazioni di recupero del corpo.

Il Monte Prena, nell’Appennino abruzzese, è un massiccio, visibile da Campo Imperatore, che si presenta come una montagna selvaggia, con canalini incassati e guglie. Un percorso impegnativo, che richiama ogni anno numerosi escursionisti.