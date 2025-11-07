Da lunedì 3 novembre, lungo il tratto di Autostrada A1 compreso tra Chiusi e Incisa, è in vigore il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti. Una misura sperimentale, destinata a durare almeno sei mesi, nata per migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico dopo i gravi incidenti degli ultimi mesi. I risultati, almeno per gli automobilisti, sono già visibili: da Arezzo a Incisa ora si percorre l’autostrada in meno di un’ora, un tempo record rispetto alle consuete code. I camion viaggiano ordinatamente in colonna sulla corsia di marcia, lasciando libera quella di sorpasso alle auto. Tuttavia, mentre il traffico appare più fluido, tra gli autotrasportatori cresce il malumore.

La protesta dei camionisti e la richiesta di stop

Le associazioni di categoria – tra cui Confartigianato, CNA e Confindustria Toscana Sud – hanno espresso da subito forti perplessità. A guidare la protesta è la Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI), che conta oltre 9.000 associati e 70.000 mezzi. Il presidente Paolo Uggè ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture la sospensione immediata del provvedimento e delle multe già comminate, sottolineando che “non si è mai visto che una misura ancora sperimentale sia oggetto di sanzioni”. Gli autotrasportatori lamentano ritardi nelle consegne, difficoltà nel rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’aumento del traffico sulla E45, alternativa già congestionata.

Tra benefici evidenti e soluzioni future

Dopo il caos del primo giorno, dovuto più a un incidente che al divieto stesso, la situazione è progressivamente migliorata. Secondo i dati della Polstrada, solo due camionisti sono stati sorpresi a infrangere la regola in 90 chilometri di autostrada. Tuttavia, il clima resta teso: la FAI parla di “profondo malcontento” e minaccia proteste più dure, come blocchi stradali o marce a passo d’uomo. Gli esperti riconoscono che la misura funziona come soluzione temporanea, ma la vera risposta resta la terza corsia, attualmente in costruzione solo tra Firenze e Incisa. Per completarla fino a Orte, però, ci vorranno ancora molti anni.