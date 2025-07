In Thailandia, un uomo di 44 anni è stato trovato morto in camera da letto dal figlio sedicenne, dopo aver trascorso l’ultimo mese a bere esclusivamente birra in seguito al recente divorzio. La vittima, Thaweesak Namwongsa, viveva nel distretto di Ban Chang, a Rayong. Da tempo rifiutava il cibo e assumeva solo alcolici per combattere la sua depressione. Nonostante gli sforzi quotidiani del figlio per nutrirlo con pasti caldi, l’uomo, affranto, non riusciva infatti a mangiare. Il ragazzo ha raccontato di averlo trovato privo di sensi al suo rientro da scuola, dopo una possibile crisi epilettica. I soccorsi sono intervenuti, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Nella stanza sono state rinvenute oltre 100 bottiglie di birra vuote, disposte in modo da lasciare solo un passaggio verso il letto. Nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia ma la morte sembra legata proprio al consumo di alcol. La notizia riporta alla mente un altro tragico caso simile: Thanakarn Kanthee, influencer noto come “Bank Leicester”, è morto lo scorso anno dopo aver bevuto due bottiglie di whisky in 20 minuti per una scommessa. L’organizzatore della sfida è stato arrestato e ha poi confessato.