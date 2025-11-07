Nella notte si è verificato un grave incidente stradale sull’autostrada A6, a pochi chilometri dal casello di Carmagnola, nel Torinese. A rimanere coinvolto è stato don Riccardo Robella, cappellano del Torino, che stava rientrando da un incontro con il Toro Club Mondovì. L’auto del sacerdote è stata tamponata violentemente, causando il suo immediato ricovero in elisoccorso al Cto di Torino. Le sue condizioni sono molto serie: don Robella è intubato e ha riportato un trauma cranico, uno toracico e uno vertebrale. È attualmente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la stabilizzazione della colonna vertebrale. I medici mantengono la prognosi riservata e stanno monitorando costantemente la situazione