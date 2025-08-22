Tragedia in provincia di Brescia. A Verolavecchia, una donna di 64 anni è morta annegata dopo essere caduta con il monopattino in un canale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava viaggiando in direzione di Verolanuova quando ha perso il controllo del mezzo, finendo nell’acqua profonda circa 80 centimetri.

Indagini in corso

La donna ha perso il controllo del suo monopattino forse a causa di una violenta sterzata o di una brusca frenata. È poi precipitata in un canale che costeggia la carreggiata. Nonostante la poca profondità dell’acqua, la 64enne non è riuscita a risalire, forse per il trauma dell’impatto, per il panico o per un malore improvviso. La donna, infatti, è stata trovata a testa in giù da un passante, che ha subito allertato il 112.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, ma per la donna ormai non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Verolanuova. Dai primi rilievi, non emergono però elementi che facciano pensare all’impatto con un altro veicolo e al momento la pista più plausibile rimane quella della caduta autonoma.