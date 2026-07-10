Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al termine di una violenta lite con l’ex compagno all’interno di un’abitazione di via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato al 112 da alcuni residenti, insospettiti dalla presenza in strada di un uomo di 35 anni che, in evidente stato di agitazione e barcollando, avrebbe ripetuto di aver ucciso l’ex compagna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Il 35enne è stato fermato dai militari dell’Arma direttamente in strada e accompagnato nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati, in provincia di Macerata, dove è stato trattenuto per essere interrogato.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire il movente dell’omicidio.