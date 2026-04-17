Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata aggredita da due cani in un’abitazione a Wolverhampton, nel Regno Unito. I soccorsi sono intervenuti in Willis Pearson Avenue, nel quartiere di Bilston, intorno alle 23:30 dello scorso mercoledì 15 aprile, in seguito a una segnalazione. L’anziana è deceduta sul posto, ha fatto sapere la polizia delle West Midlands.

I cani sono stati successivamente soppressi e hanno continuato a mostrare aggressività anche nei confronti dei soccorritori presenti sul luogo dell’incidente. Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tenuto i cani fuori controllo e di aver causato lesioni con conseguente morte. È stato trasportato in ospedale per ferite alle mani. L’inchiesta è ancora in una fase iniziale, mentre si cerca di ricostruire l’accaduto.