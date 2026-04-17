Sviluppato uno spray nasale capace di ringiovanire il cervello e migliorare la memoria. Il suo effetto si basa su piccole molecole di Rna (microRna) trasportate da vescicole extracellulari che penetrano la barriera protettiva del cervello: una volta raggiunto il tessuto cerebrale, ricaricano le ‘batterie’ dei neuroni e regolano l’attività dei geni delle cellule immunitarie spegnendo l’infiammazione.

Svolta nella lotta all’invecchiamento cognitivo

Lo dimostrano i primi esperimenti condotti sui topi dai ricercatori della Texas A&M University. I risultati, pubblicati su Journal of Extracellular Vesicles, potrebbero imprimere una svolta nella lotta all’invecchiamento cognitivo e alle malattie neurodegenerative.

“Le malattie cerebrali legate all’età, come la demenza, rappresentano una delle principali preoccupazioni sanitarie a livello globale”, spiega il coordinatore dello studio, Ashok Shetty.

“Ciò che stiamo dimostrando è che l’invecchiamento del cervello può essere invertito, aiutando le persone a rimanere mentalmente lucide, socialmente attive e libere dal declino legato all’età”.

Bastano solo due dosi

I test condotti su modelli animali hanno dimostrato che lo spray, con sole due dosi, riduce drasticamente l’infiammazione cerebrale, ripristina l’attività dei mitocondri dei neuroni e migliora significativamente la memoria.

I topi trattati con lo spray nasale hanno mostrato notevoli miglioramenti non solo nel riconoscimento di oggetti familiari, ma anche nell’individuazione di nuovi oggetti e cambiamenti nell’ambiente circostante, in netto contrasto con il gruppo di controllo. Tutto è avvenuto nel giro di poche settimane e l’effetto si è mantenuto per mesi.

“Man mano che svilupperemo e renderemo disponibile su larga scala questa terapia, un semplice spray nasale a due dosi potrebbe un giorno sostituire procedure invasive e rischiose, o persino mesi di trattamento farmacologico”, aggiunge Shetty.

La modalità di somministrazione, sottolinea il ricercatore Maheedhar Kodali, “è uno degli aspetti più entusiasmanti del nostro approccio. La somministrazione intranasale ci consente di raggiungere e trattare direttamente il cervello senza ricorrere a procedure invasive”.