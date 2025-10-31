Lo scorso 21 ottobre aveva mangiato dei funghi raccolti nelle campagne tra Martina Franca e Ostuni, in Puglia. Nei giorni successivi l’anziana, 80 anni, aveva avvertito dei malori e per questo si era recata in ospedale a Ostuni. La donna aveva deciso di tornare comunque a casa, ma dopo una settimana, quattro giorni fa, è arrivata la notizia della sua morte.

Anche la figlia della donna intossicata

Anche la figlia di 56 anni, che aveva mangiato i funghi cucinati dalla mamma, ha accusato sintomi simili a quelli della madre e per questo l’Asl di Brindisi ha deciso di sottoporla ad accertamenti, di monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Al momento la donna è ricoverata in condizioni gravi ma stabili all’ospedale Perrino. Il fungo mangiato dalle due donne sarebbe l’amanita ovoidea, la cui ingestione provoca sindrome norleucinica o nefrotossica, che danneggia i reni, in forma relativamente lieve. Un fungo di qualità scadente e sconsigliato per il rischio di avvelenamento. Il problema più grave però è che spesso si confonde con l’Amanita Virosa o Verna, molto simili e soprattutto velenosi e mortali.