Nel dicembre 2023 aveva ucciso la figliastra di quattro anni, di nome Ava e per questo è stata giustiziata oggi all’alba tramite impiccagione nella provincia nord-occidentale dell’Azerbaigian occidentale, come riferito da Mizannews, affiliato alla magistratura. La donna era stata arrestata all’epoca, dopo che erano diventati virali dei video che la mostravano mentre colpiva la bambina alla testa e la gettava in giardino, infliggendole lesioni cerebrali. È stata condannata alla qisas (la pena islamica dell’occhio per occhio) nel marzo 2024, dopo che la madre di Ava non l’aveva perdonata. La sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema. Dopo le gravi ferite, Ava era stata portata in ospedale a Orumiyeh, la città dove viveva con il padre e la matrigna, ma è morta dopo dieci giorni.