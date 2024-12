Una donna inglese, Lucy-Anne Rushton, madre di cinque figli, è stata costretta dal marito a ingoiare la fede nuziale prima che lui la picchiasse a morte, davanti ai loro bambini, nella casa in cui vivevano, a Andover, Hampshire. L’uomo, Shaun Dyson, è stato condannato all’ergastolo.

La tragica vicenda, che risale al 23 giugno 2019, e stata rievocata in un’aula giudiziaria in un processo durato tre settimane. Taglia

Un’inchiesta ha stabilito che la polizia ha tradito una donna a cui era stato ordinato di ingoiare la fede nuziale prima di essere picchiata a morte dal marito geloso.

Un’inchiesta durata tre settimane sulla morte di Lucy-Anne Rushton ha rivelato che sia la polizia del Dorset che la polizia dell’Hampshire hanno perso l’occasione di salvare la madre di cinque figli, prima che venisse assassinata da Shaun Dyson il 23 giugno 2019.

Donna vittima da tempo

La polizia, scrive Kelly Ann Mills sul Mirror, era stata chiamata già un anno prima, in seguito a una lite tra i due in un hotel di Bournemouth, dove Dyson era stato sentito chiamare la moglie “troia ubriaca” durante una lite. Durante il loro soggiorno, la Rushton era stata vista da un ospite nel corridoio con il viso e le mani coperte di sangue e aveva avvisato la sicurezza.

L’inchiesta è stata ascoltata da una giuria, che ha registrato una conclusione narrativa unanime che evidenziava le mancanze nel periodo che ha preceduto l’uxoricidii della Rushton. Il presidente della giuria ha letto: “La relazione tra entrambe le parti era violenta e abusiva, la relazione ha avuto un impatto materiale sulla sua morte.

“Nel 2018 alloggiavano in un hotel a Bournemouth, è stata fatta una chiamata al 999, la polizia è intervenuta e quando interrogata dalla polizia [la Rushton] ha negato qualsiasi alterco. Le prove delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato uno scontro fisico, questo non è stato garantito dalla polizia, un avviso di protezione pubblica emesso dalla polizia è stato presentato tre settimane dopo.

“Questo è stato ricevuto dall’autorità locale di residenza [Hampshire County Council], non è stato preso in considerazione… I bambini frequentavano una scuola elementare locale, un bambino ha segnalato violenza a casa, la scuola non ha segnalato il caso ai servizi per l’infanzia. È stato effettuato un rinvio il 7 giugno 2019, a seguito di notevoli preoccupazioni, il rinvio è stato rifiutato dai servizi per l’infanzia.

La polizia non ha capito

“Il 30 maggio sono state condivise con la polizia foto preoccupanti, non sono state seguite diverse linee di indagine e non è stata completata una valutazione del rischio. Lucy-Anne Rushton è morta il 23 giugno 2019 a seguito di un attacco prolungato e brutale, Lucy-Anne Rushton è stata uccisa illegalmente.”

Parlando dopo che la giuria ha pronunciato la sua conclusione, il coroner assistente per Hampshire Darren Stuart ha detto che aveva intenzione di scrivere un rapporto sulla prevenzione di decessi futuri. Ha detto: “In relazione alla polizia dell’Hampshire, il contatto con la Sig.ra Rushton il 30 maggio 2019, in particolare, con la trasmissione di immagini e la considerazione di tali immagini come reato penale e azioni in merito.

Dopo l’inchiesta Myra Simpson, la madre di Lucy, ha detto: “Lucy è stata abbandonata dai professionisti che avrebbero potuto intervenire per aiutarla. La sua morte ha distrutto la nostra famiglia e mi manca ogni giorno. Spero che la polizia e le altre agenzie coinvolte abbiano imparato qualcosa dalla nostra tragedia”.

Robert Hamill, di Gold Jennings Solicitors, ha aggiunto: “Questa inchiesta ha fatto luce sulla terribile violenza domestica subita da Lucy e sulla misura in cui si è sentita incapace di chiedere aiuto. Ha anche evidenziato significative carenze nel modo in cui la polizia ha indagato sulle denunce di abusi. Questa situazione non sarà esclusiva di Lucy, ed è quindi essenziale che gli enti pubblici responsabili della tutela delle vittime siano proattivi e in grado di adottare misure per proteggere coloro che non possono chiedere aiuto da soli”.