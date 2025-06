Se vuoi trascorrere una giornata i un borgo fiabesco a pochi passi da Roma, ecco dove devi andare: tutti i dettagli

A pochi chilometri dalla vivace Roma, si nasconde un borgo incantato che offre un rifugio perfetto per chi desidera staccare dalla frenesia cittadina e immergersi nella natura e nel relax. Millesimo, piccolo gioiello ligure, si distingue per la sua atmosfera fiabesca e le sue ricchezze storiche e paesaggistiche, ideali per un weekend rigenerante.

Situato nella provincia di Savona, Millesimo è un borgo medievale che conserva intatto il suo fascino antico, grazie alle mura che ancora proteggono il centro storico e alle viuzze acciottolate che si snodano tra case in pietra. Passeggiando per le sue strade, si può ammirare l’architettura tipica ligure e visitare monumenti come la Chiesa di San Francesco, che rappresenta un esempio significativo di arte e spiritualità locale.

La posizione strategica di Millesimo consente di esplorare anche gli scenari naturali circostanti. I sentieri che si dipanano tra le colline liguri offrono possibilità di trekking e passeggiate immersi in panorami mozzafiato, con viste che abbracciano vallate verdeggianti e boschi rigogliosi. La vicinanza a parchi naturali rende il borgo una meta ambita per gli amanti delle attività all’aria aperta.

Un’esperienza enogastronomica autentica

Oltre al patrimonio culturale e naturale, Millesimo è rinomato per la sua tradizione enogastronomica. Le trattorie locali propongono piatti tipici della Liguria, dove i prodotti del territorio vengono esaltati in ricette genuine. L’olio extravergine d’oliva, il vino locale e i formaggi artigianali sono protagonisti della tavola, mentre i mercati e le sagre stagionali permettono di assaporare i sapori autentici del territorio.

Il borgo è anche noto per eventi culturali e feste popolari che animano il calendario durante tutto l’anno, offrendo occasioni di incontro e scoperta per visitatori e residenti.

Millesimo si trova a circa 30 minuti in auto da Genova, facilmente raggiungibile anche tramite mezzi pubblici, rendendolo una meta perfetta per una gita di un giorno o un weekend fuori porta. Le strutture ricettive comprendono agriturismi, bed & breakfast e piccoli hotel, che garantiscono comfort e un’accoglienza calorosa.

Il borgo rappresenta un’alternativa ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna della tranquillità, lontano dal caos metropolitano, ma senza rinunciare a esperienze culturali e naturalistiche di alto livello.