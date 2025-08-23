Questa mattina a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 47 anni all’interno della propria abitazione, riversa sul pavimento. La Procura della Repubblica di Salerno ha avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso, prendendo in considerazione anche l’ipotesi del femminicidio. Le autorità stanno cercando di rintracciare il compagno della vittima, ritenuto persona di interesse nelle indagini. A dare l’allarme sono stati i parenti dell’uomo, preoccupati per non riuscire a contattare la coppia, che si sono rivolti ai carabinieri affinché accertassero la situazione. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove all’interno dell’abitazione per ricostruire quanto accaduto.