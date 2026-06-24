Si è tuffato in mare dopo aver fatto una cena con un’anima e dalle onde non è più risalito. Protagonista della tragedia un ragazzo di 32 anni, di nazionalità nigeriana, che ha perso la vita in mare a Salerno la scorsa notte. Il giovane, in compagnia di un’amica, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno con un tuffo in mare. Dopo essere stato a cena, si è immerso nello specchio d’acqua antistante il lungomare Colombo ma, probabilmente a causa di un malore, non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la ragazza che era con lui. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, in sinergia con i carabinieri della compagnia di Salerno. All’arrivo dei soccorritori per il 32enne non c’era più nulla da fare. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari.