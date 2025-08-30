Nel centro di Evreux, in Normandia, un conducente avrebbe investito “deliberatamente” un gruppo di persone, provocando un morto e cinque feriti, di cui due in condizioni critiche, secondo la procura locale. Secondo il procuratore Rémi Coutin, l’incidente sarebbe avvenuto dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino: “una persona sarebbe andata a prendere un veicolo e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale”. Tre persone sono state arrestate e un’inchiesta è stata aperta per omicidio e tentato omicidio. Le autorità stanno approfondendo i motivi della lite e le circostanze dell’azione, mentre i soccorsi continuano a prestare assistenza ai feriti, cercando di chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.