Ha aggredito e minacciato una dottoressa dopo il rifiuto di quest’ultima di prescrivergli un farmaco non concedibile. L’uomo, che ha dato in escandescenze dopo il diniego, si è allontanato per ripresentarsi un’ora più tardi brandendo un pesante paletto in ferro. Ha minacciato di morte il medico e colpito ripetutamente la porta d’ingresso, danneggiandola. La donna, barricatasi nella struttura di via Roma a Bisenti (Teramo), è rimasta illesa e oggi ha sporto formale denuncia ai carabinieri. Dolo alcuni giorni fa, a Campli, sempre nel Teramano, un’ambulanza del 118 era stata colpita con sassi lanciati da un cavalcavia durante il trasferimento di un paziente.