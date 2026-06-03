Un attacco attribuito a droni ucraini contro un autobus di linea diretto da Mosca a Simferopol, in Crimea, avrebbe provocato sette morti e undici feriti. Lo riferiscono le autorità filorusse della regione di Donetsk, in Ucraina orientale, controllata da Mosca, dove sarebbe avvenuto l’episodio.

“A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto su Telegram Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale insediata dalla Russia.

L’attacco si inserisce in una nuova fase di intensificazione delle operazioni con droni tra Kiev e Mosca. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte tra martedì e mercoledì le difese aeree hanno abbattuto 354 droni ucraini sul territorio della Federazione Russa.

Particolarmente colpita, stando alle autorità locali, la regione di Leningrado. Il governatore Aleksandr Drozdenko ha dichiarato che nell’area sono stati intercettati e distrutti 50 droni. Al momento non sono disponibili conferme indipendenti sul bilancio delle vittime dell’attacco all’autobus né sulle circostanze esatte dell’accaduto.