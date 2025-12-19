Per la prima volta droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. Un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu ha affermato alla Reuters che i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2000 chilometri dall’Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota al momento dell’attacco, ha aggiunto la fonte ucraina.

L’ultima posizione visibile della petroliera, questa mattina era al largo di Creta ed parallela alla costa libica, quindi non molto distante dalle coste italiane, secondo i dati di tracciamento delle navi di MarineTraffic. Il funzionario ucraino, che ha preferito restare anonimo, non ha specificato esattamente dove si trovasse la petroliera al momento dell’attacco né quando è avvenuto.

L’Ucraina ha attaccato le raffinerie di petrolio russe per tutto il 2025, ma nelle ultime settimane ha visibilmente ampliato la sua campagna, colpendo piattaforme petrolifere nel Mar Caspio e rivendicando il merito degli attacchi con droni marini contro tre petroliere nel Mar Nero.