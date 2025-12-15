Quello che doveva essere un semplice lancio di gruppo si è trasformato in un dramma nei cieli sopra l’aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Quattro amici, tutti paracadutisti esperti, avevano programmato un “fun jump” presso la scuola di paracadutismo adiacente al campo di volo. Durante la discesa, però, a circa 50 metri dal suolo, due paracaduti si sono scontrati e intrecciati, rendendo impossibile qualsiasi manovra di emergenza. La caduta è stata inevitabile e fatale, avvenuta davanti agli occhi di numerosi testimoni presenti nell’area aeroportuale.

Le vittime e l’ipotesi del video

Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, di Fano, istruttore di paracadutismo molto conosciuto, che lascia moglie e due figli. Sul casco di Violetta, appassionata videomaker, era montata una telecamera. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella che un movimento o una distrazione legata alle riprese abbia contribuito all’intreccio dei paracaduti. I social della donna raccontano una vita ricca di passioni, dall’aria al mare, fino agli animali.

Indagini e dolore della comunità

I due amici che si sono lanciati con loro sono atterrati in sicurezza, ma potrebbero aver assistito alla scena. I carabinieri, coordinati dalla procura di Pesaro, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica, analizzando testimonianze e filmati, compreso l’ultimo video registrato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due paracadutisti non c’è stato nulla da fare.