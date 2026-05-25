“Noi cerchiamo di dare dei segnali anche a Israele affinché si renda conto che c’è un limite oltre il quale non si può andare. Siamo amici di Israele, non l’abbiamo mai negato, ma essere amici significa anche essere sinceri”. Questa la posizione dell’Italia espressa dal suo ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che le immagini del ministro ultraortodosso Ben Gvir mentre insultava e umiliava i rappresentanti della Flotilla pro Gaza arrestati hanno fatto il giro del mondo.

“Essere amici significa anche essere sinceri”

Una posizione che vuole apparire risoluta contro un governo israeliano che non sembra arrestarsi più di fronte a niente: da questo punto di vista, ed è lo stesso ministro a ricordarlo, l’atteggiamento di Parigi è più coerente visto che il terribile Ben Gvir è stato bannato come persona non gradita e non può più mettere piede in territorio francese.

“Ieri – ricorda il ministro – c’è stato un documento firmato dai quattro grandi Paesi europei: Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, poi si sono aggiunti altri Paesi, per dire basta alle azioni dei coloni, occupare i territori dell’Autorità Nazionale Palestinese compromette anche la strategia di pace per avere due popoli, due Stati. Siamo stati molto duri, dopo quello che è successo con gli attivisti della flottiglia, con il ministro Ben-Gvir. E mi pare che anche oggi il ministro degli Esteri francesi abbia sostenuto la posizione italiana, cioè quella di sanzionare il prima possibile il ministro della Sicurezza nazionale che è stato responsabile degli atti indegni ai quali abbiamo assistito guardando la televisione l’altro giorno”.

Sanzionare il prima possibile? Finora, da Roma giungono solo accorate parole di denuncia senza che ad esse seguano provvedimenti concreti.