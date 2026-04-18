Violenza sessuale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile in centro a Milano. Vittime due ragazze di 23 e 24 anni di nazionalità olandese, che si trovavano a Milano per turismo. Le due ragazze hanno raccontato di aver conosciuto due nordafricani in un locale in piazza del Duomo. Dopo essersi messi a chiacchierare, uno di loro si sarebbe poi unito alle giovani per proseguire la passeggiata.

Arrivati nei pressi di via Larga, l’uomo le avrebbe portate in una strada buia e le avrebbe stuprate entrambe. Le due giovani sono riuscite a liberarsi sferrando un pugno all’uomo e sono fuggite raggiungendo poco dopo le 4 di notte la caserma dei Carabinieri di via Moscova. Qui militari hanno ascoltato il loro racconto e hanno chiamato il 118 per una visita alla clinica Mangiagalli.

Le ragazze hanno denunciato il nordafricano nel pomeriggio di venerdì. Hanno fornito importanti informazioni agli investigatori ed hanno fornito il nickname di Instagram dello stupratore. Si tratterebbe di un 31enne marocchino con precedenti per rapine e lesioni, ora ricercato.