È morto all’età di 46 anni l’attore statunitense James Ransone, noto soprattutto per la sua interpretazione dello spacciatore Ziggy Sobotka nella serie poliziesca americana “The Wire”. L’attore è stato trovato impiccato nella rimessa della sua casa a Los Angeles: il suo decesso, avvenuto venerdì 19 dicembre 2025, è stato classificato dalle autorità come suicidio. La notizia della morte improvvisa di Ransone ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione. L’attore era sposato e aveva due figli.

James Ransone: tra cinema, televisione e dipendenze

James Ransone, classe 1979, si era formato al George Washington Carver Center for Arts and Technology, iniziando poi la sua carriera nei primi anni Duemila partecipando a film come Ken Park (2002), A Dirty Shame (2004) e The Good Humor Man. Nel 2006 ha recitato nel film Inside Man, di Spike Lee. Ransone ha poi raggiunto una certa notorietà nel 2003, interpretando il ruolo di Ziggy Sobotka nella seconda stagione della serie tv The Wire. Ransone è comparso anche in altre produzioni televisive di successo, come Law & Order, CSI – Scena del crimine, Bosch e Generation Kill, miniserie in cui ha interpretato il ruolo di Josh Ray Person. Al cinema, ha recitato in diversi film come Sinister (2013), Red Hook Summer (2012), It – Capitolo due (2019) e Black Phone (2021).

Negli anni passati, l’attore, noto per aver interpretato diversi personaggi tormentati e complessi, aveva parlato riguardo ad alcune difficoltà personali, tra cui i problemi di dipendenza e un’infanzia segnata da abusi ed esperienze traumatiche. Ransone, infatti, nel 2006 aveva iniziato a sviluppare una forte dipendenza da eroina, accumulando debiti per 30mila dollari. L’attore si è poi disintossicato.