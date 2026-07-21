L’attore e regista Pippo di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel rione Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l’87enne, il cui corpo giace ancora a terra, protetto da una coperta termica. Secondo la dirigente del commissariato di zona, l’artista sarebbe o caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato dal palazzo in cui viveva in via di San Francesco a Ripa. “Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio”, ha riferito all’Adnkronos. Attore, regista, drammaturgo e autore classe 1939, di Marca è stato uno degli esponenti della sperimentazione teatrale italiana, una figura appartata ma centrale nella storia della neoavanguardia, nonché teorico del Meta-Teatro.