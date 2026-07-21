Le ferie solidali rappresentano uno strumento di solidarietà tra lavoratori che consente di cedere gratuitamente una parte delle proprie ferie o dei riposi maturati a un collega che si trova in una situazione di particolare difficoltà. Introdotto nell’ordinamento italiano con il Jobs Act del 2015, questo istituto nasce per permettere ai dipendenti di assistere figli minori con gravi condizioni di salute senza dover rinunciare allo stipendio o al posto di lavoro.

La cessione può avvenire esclusivamente tra lavoratori che hanno lo stesso datore di lavoro ed è sempre volontaria e a titolo gratuito. Il dipendente beneficiario deve inoltre dimostrare la propria situazione di necessità attraverso la documentazione richiesta, mentre le modalità operative sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali o dagli accordi aziendali.

Quanti giorni di ferie si possono donare

La legge tutela il diritto irrinunciabile al riposo del lavoratore. Per questo motivo non è possibile cedere le quattro settimane minime di ferie garantite dalla normativa italiana. Possono invece essere donate esclusivamente le ferie maturate che eccedono tale limite, oltre agli eventuali riposi aggiuntivi previsti dal contratto collettivo applicato.

Il numero effettivo di giorni cedibili varia quindi in base al CCNL di riferimento. Alcuni contratti prevedono limiti specifici, mentre altri consentono la donazione anche di particolari permessi o giornate di riposo aggiuntive. In ogni caso, la cessione non comporta alcun compenso economico e non modifica il trattamento retributivo del lavoratore che beneficia delle ferie solidali.

Il ruolo dei contratti collettivi

Sebbene il principio delle ferie solidali sia previsto dalla legge, la sua concreta applicazione dipende dai contratti collettivi nazionali e dagli eventuali accordi aziendali. Non tutti i CCNL disciplinano infatti questo istituto, motivo per cui le modalità di richiesta, i limiti e i requisiti possono cambiare da un settore all’altro.

Negli ultimi anni diverse categorie hanno ampliato le possibilità di utilizzo delle ferie solidali, estendendole anche ad altre situazioni di particolare fragilità personale o familiare, sempre nel rispetto delle regole previste dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi sono stati istituiti anche specifici fondi aziendali per favorire la raccolta delle giornate donate dai dipendenti.

Un gesto di solidarietà sempre più diffuso

Le ferie solidali rappresentano oggi uno degli strumenti di welfare aziendale più apprezzati, perché consentono ai colleghi di sostenersi reciprocamente nei momenti più difficili. Chi dona rinuncia a una parte delle ferie eccedenti il minimo di legge, mentre chi riceve può affrontare situazioni familiari particolarmente complesse senza perdere la retribuzione.

La misura favorisce un clima di collaborazione all’interno delle aziende e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza tra i lavoratori. Proprio per questo motivo sempre più imprese e contratti collettivi stanno introducendo procedure dedicate, rendendo le ferie solidali uno strumento sempre più concreto di sostegno e tutela per chi affronta emergenze familiari o personali.