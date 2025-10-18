Si è spento a Roma all’età di 77 anni Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria Cucchi, dopo una lunga malattia. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi anni, soprattutto dopo la scomparsa della moglie Rita Calore, avvenuta tre anni fa. La notizia della morte è circolata sui social nel pomeriggio del 18 ottobre, trovando poi conferma attraverso le parole di Fabio Anselmo, avvocato e compagno della senatrice Ilaria Cucchi.

“Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza”, ha scritto Anselmo su Instagram, ricordando l’impegno instancabile di Giovanni nella lunga battaglia giudiziaria per la verità sulla morte di Stefano, avvenuta nel 2009 dopo un pestaggio subito durante la custodia cautelare. Anselmo ha voluto anche smentire anni di accuse infamanti, ricordando come “molti hanno detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, ma quella verità costruita a tavolino è crollata in tribunale”.

Le parole di Stefano e il ricordo di una famiglia ferita

Durante il processo, Giovanni aveva letto una lettera scritta da Stefano nel 2006, due anni prima della sua morte. Parole struggenti che oggi risuonano come un addio: “Caro papà, ti sto scrivendo sul treno… questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia vita”. E ancora: “Tu che sei così grande, un costante punto di riferimento, un uomo che forse non ha mai smesso di credere in me”.

Il ricordo del padre è stato condiviso anche da Gianluca Peciola, ex consigliere comunale di Roma, che su Facebook ha scritto: “Giovanni Cucchi ci ha lasciato. Eppure rimane la sua grandezza… il loro dolore pieno di dignità”.