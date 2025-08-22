È morto all’ospedale di Padova il bambino di 6 anni investito mercoledì pomeriggio a Santa Maria di Sala (Venezia) mentre attraversava le strisce pedonali con la madre sulla via Noalese. Il piccolo, insieme alla mamma, era un profugo ucraino ospitato in una ex canonica insieme ad altre famiglie fuggite dalla guerra. L’incidente era stato gravissimo: il bambino era stato sbalzato dalla vettura a diversi metri di distanza, riportando ferite immediatamente giudicate critiche dai medici. Ieri, secondo quanto riportato dal Gazzettino, era stato dichiarato in morte cerebrale e nella serata di ieri il decesso è stato confermato.