È morto all’ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni di origine moldava caduto sabato scorso nella piscina di un bed and breakfast a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. Le condizioni del piccolo erano apparse da subito gravissime; i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre i genitori cenavano con alcuni parenti e il bambino giocava con altri piccoli ospiti. Non vedendolo rientrare, il padre ha iniziato a cercarlo, trovandolo sul fondo della vasca. Estratto dall’acqua, ha tentato invano di rianimarlo. La procura di Verbania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Verrà nominato anche un consulente tecnico per verificare i requisiti della piscina. Dai primi accertamenti emerge che non fosse presente un bagnino: secondo la normativa piemontese, tale figura non è obbligatoria se la profondità è inferiore a 1,4 metri. I carabinieri stanno ora misurando la vasca e raccogliendo testimonianze. “Mi viene difficile ricostruire i fatti perché non ero presente. Quando sono arrivato c’erano già l’ambulanza e l’elisoccorso”, ha dichiarato il titolare del B&B. “Con immenso dolore Omegna piange la scomparsa del piccolo Felix”, ha commentato il sindaco Daniele Berio. “Tutta la comunità si stringe attorno ai familiari, condividendo il loro immenso dolore”.