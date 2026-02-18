È scomparso a Roma all’età di 84 anni Mimmo Liguoro, storico volto dell’informazione Rai. Redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e poi del Tg3 fino al 2006, Liguoro ha curato numerosi spazi giornalistici, tra cui le rubriche di cultura e attualità ‘Pegaso’, ‘Gulliver’, ‘Tg3 Cultura e spettacolo’ e ‘Tg2 Mattina’. Grazie a programmi come ‘Pegaso’, antesignani delle trasmissioni di approfondimento fuori dai telegiornali tradizionali, Liguoro ha seguito eventi internazionali e nazionali di rilievo, dalla prima guerra del Golfo alle visite di capi di Stato, ottenendo riconoscimenti come il premio regia televisiva.

La carriera e l’insegnamento

Agli inizi degli anni ’80, Liguoro condusse l’edizione di mezza sera del Tg2, sostituendo all’ultimo momento il collega Mario Pastore, e riuscendo brillantemente nella prova della diretta. Tra le sue telecronache figurano l’elezione di Francesco Cossiga e importanti congressi politici. Oltre all’attività giornalistica, è stato membro delle commissioni d’esame dell’Ordine nazionale dei giornalisti e docente di Teoria e pratica del giornalismo televisivo e Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico presso l’Università di Salerno.

La cultura napoletana e gli studi

Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, Liguoro iniziò la carriera all’agenzia Adnkronos e collaborò con quotidiani e periodici. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, ha pubblicato saggi e biografie su Pino Daniele e Giovanni Capurro e promosso la cultura napoletana, collaborando con artisti come Roberto Murolo, Egisto Sarnelli e Consiglia Licciardi, valorizzando teatro, musica, arte e cinema partenopei.