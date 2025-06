È stato uccisa Maria Denisa Adas, l’escort 30enne di origini romene scomparsa a Prato tra il 15 e 16 maggio. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona rurale vicino Montecatini Alto, nascosto sotto sterpaglie accanto a un casolare abbandonato. Secondo le indagini, potrebbe essere stata uccisa altrove e trasportata lì in una valigia, trovata nei pressi. La procura di Prato ha fermato un connazionale 32enne, guardia giurata residente a Monsummano Terme, accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Le indagini, supportate da telecamere, tracciamenti telefonici e analisi GPS, hanno portato gli inquirenti a individuare il luogo del delitto. Fondamentale anche la riaccensione del telefono di Denisa, che ha agganciato celle nella zona. L’autopsia chiarirà le cause della morte, forse per soffocamento. La donna viveva a Roma ma si trovava a Prato per lavoro. Le testimonianze di amiche e alcune minacce ricevute hanno indirizzato subito le indagini verso un omicidio. La madre e un avvocato sono indagati per false informazioni e sequestro di persona, per aver omesso dettagli rilevanti.