Entra in un negozio e tenta una razzia di carte Pokemon e prodotti di profumeria, ma viene fermato e arrestato. È successo domenica 4 gennaio a Bastia Umbra, dove la polizia di Stato ha bloccato un uomo di 46 anni, italiano, colto in flagranza di reato. La segnalazione è arrivata alla questura di Perugia per un furto all’interno di un esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Assisi, che hanno arrestato il 46enne con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione, il personale addetto alla sicurezza avrebbe notato il cliente occultare sotto i vestiti confezioni di carte Pokemon e profumi, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. Superate le casse senza pagare, è stato fermato all’uscita. La refurtiva, del valore complessivo di circa 365 euro, è stata recuperata e restituita al negozio.