Avrebbe aggredito una ragazza di 22 anni che stava rincasando a Milano. Per questo un 24enne di nazionalità egiziana è stato sottoposto a fermo dalla Polizia Locale, con l’accusa di violenza sessuale. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto ieri alle 23 in zona Certosa, quando la giovane ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell’androne dietro di lei. Poi, sempre secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l’ascensore bloccandola contro un muro e usandole violenza.

La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l’attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga. L’attività investigativa, per la quale sono state determinanti le immagini di videosorveglianza dello stabile, che hanno ripreso integralmente l’aggressione, ha consentito di identificare il presunto autore, poi riconosciuto dalla vittima. Si tratta di una persona incensurata che lavora per una società edile impegnata in un cantiere a Fara Gera D’Adda, in provincia di Bergamo, dove è stata rintracciatoa Ora si trova nel carcere di Bergamo in attesa dell’interrogatorio di garanzia.