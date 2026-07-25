“Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale”, “stiamo pensando ad abbassare l’Irpef dal 35% al 33% fino a 60.000 euro, siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo”. A dirlo ai giornalisti è il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, prima del congresso toscano di Forza Italia. Per ridurre la pressione “abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati a partire dalla detassazione delle tredicesime soprattutto le più basse; stiamo pensando a come ridurre il bollo auto, riflettiamo come dedurre le spese sanitarie nell’anno in corso: se qualcuno ha bisogno di cure importanti deve avere disponibilità economiche quindi si deve ridurre queste spese subito”.

Il tema dei flussi migratori

“Sui flussi migratori mi pare che l’Italia li abbia ampiamente ridotti, siamo al meno 60%, questo vuol dire che si è lavorato bene con gli accordi internazionali, l’Europa ci dà ragione per quanto riguarda la politica di contrasto all’immigrazione irregolare. Invece siamo favorevoli a incrementare il numero di lavoratori extracomunitari regolari con il decreto flussi” per avere “persone formate che possano inserirsi nel tessuto economico del nostro Paese, sia nell’industria che in agricoltura dove c’è bisogno di un maggior numero di lavoratori”. Così il ministro degli Esteri a Grosseto. “Una scelta di buon senso – ha proseguito – Continuiamo a lavorare per garantire che gli immigrati irregolari vengano rimpatriati e i regolari possano lavorare nelle migliori condizioni e con tutti i diritti che spettano ai lavoratori italiani”.