Dal sogno Caraibi all’incubo Norovirus. Per un gruppo di passeggeri della nave Rotterdam della compagnia Holland America la crociera nei Caraibi meridionali è finita nel peggiore dei modi: 81 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio sono stati colpiti dal Norovirus. La crociera, partita da Fort Lauderdale il 28 dicembre e rientrata il 9 gennaio, prevedeva scali a Curaçao, Colombia, Panama, Costa Rica e Giamaica. Secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), su un totale di 2.593 passeggeri e 1.005 membri dell’equipaggio, 94 persone hanno riportato disturbi legati al virus.

“Un virus altamente contagioso”

Nonostante i fastidiosi sintomi, quelli legati a una gastroenterite acuta che provoca diarrea, vomito e crampi addominali, nella maggior parte dei casi i disturbi si risolvono entro pochi giorni, anche se il virus, spesso protagonista di epidemie a bordo delle navi da crociera, può rimanere contagioso per alcuni giorni dopo la scomparsa dei sintomi. La Rotterdam ha notificato l’epidemia al Vessel Sanitation Program (Vsp) dei CDC l’8 gennaio e l’equipaggio ha risposto prontamente all’emergenza isolando i passeggeri malati nelle loro camere, aumentando le operazioni di pulizia e raccogliendo campioni biologici per i test.

“La salute dei nostri ospiti e dell’equipaggio è una priorità assoluta. In linea con i protocolli dei Cdc abbiamo effettuato una sanificazione completa della nave al termine della crociera”, ha dichiarato un portavoce della Holland America Line. La compagnia, tramite una nota diffusa alla stampa, ha sottolineato come i casi siano stati per lo più lievi e rapidamente risolti. Come spiegato da Scott Weisenberg, direttore medico della New York University, il Norovirus risulta essere altamente contagioso e può diffondersi rapidamente in ambienti affollati come le navi da crociera: “Se le persone soffrono di vomito acuto dovrebbero evitare i luoghi pubblici perché anche senza toccare nulla il virus può diffondersi nell’aria”. Data la sua elevata contagiosità, come spiegato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il virus può diffondersi facilmente attraverso il contatto diretto con persone infette o superfici contaminate: il semplice uso del gel igienizzante per le mani non è sufficiente a eliminarlo.