Ergastolo definitivo per Filippo Turetta, la Procura rinuncia all’appello
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha rinunciato all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta, sancendo di fatto la chiusura della vicenda giudiziaria. La decisione è stata comunicata agli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa l’11 novembre 2023 a Fossò (Venezia). Turetta, reo confesso, aveva già rinunciato ai motivi d’appello, e l’udienza di secondo grado, prevista per il 14 novembre, è quindi decaduta.
Le parole dei legali della famiglia Cecchettin
“Una scelta che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile”, hanno spiegato i legali in una nota. “Infatti, la rinuncia dell’imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento”.
Gli avvocati sottolineano come tale aggravante rappresenti “un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata, di fatto, da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un’idea di possesso che nulla ha a che fare con l’amore e il rispetto”.
Il dolore e l’impegno della famiglia
“La famiglia Cecchettin – proseguono i legali – ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l’esigenza di voltare pagina, di interrompere quel circuito giudiziario che, inevitabilmente, continuava a riaprire la ferita”.
Con la condanna definitiva, i familiari di Giulia intendono ora “trasformare il dolore in consapevolezza, affinché la società – a partire dai più giovani – possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere”.