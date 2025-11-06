La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha rinunciato all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta, sancendo di fatto la chiusura della vicenda giudiziaria. La decisione è stata comunicata agli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa l’11 novembre 2023 a Fossò (Venezia). Turetta, reo confesso, aveva già rinunciato ai motivi d’appello, e l’udienza di secondo grado, prevista per il 14 novembre, è quindi decaduta.

Le parole dei legali della famiglia Cecchettin

“Una scelta che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile”, hanno spiegato i legali in una nota. “Infatti, la rinuncia dell’imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento”.

Gli avvocati sottolineano come tale aggravante rappresenti “un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata, di fatto, da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un’idea di possesso che nulla ha a che fare con l’amore e il rispetto”.

Il dolore e l’impegno della famiglia

“La famiglia Cecchettin – proseguono i legali – ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l’esigenza di voltare pagina, di interrompere quel circuito giudiziario che, inevitabilmente, continuava a riaprire la ferita”.

Con la condanna definitiva, i familiari di Giulia intendono ora “trasformare il dolore in consapevolezza, affinché la società – a partire dai più giovani – possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere”.