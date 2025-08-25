Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine, ha dovuto rinunciare al titolo di finalista al concorso di bellezza Miss Friuli-Venezia Giulia 2025 per aver posato nuda. La decisione le è stata comunicata tramite due email, una dalla organizzatrice regionale, e una da Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, con la notifica della violazione dell’articolo 8 del regolamento. Quest’ultimo stabilisce l’esclusione per chi abbia “profili in siti web (come OnlyFans) dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso”.

La stessa Zeneli ha ammesso di aver posato nuda più volte, sottolineando però che l’organizzatrice regionale ne sarebbe stata a conoscenza. L’esclusivista regionale ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mentre Patrizia Mirigliani ha smentito qualsiasi coinvolgimento diretto: “Da parte mia, non c’è stato alcun intervento nelle vicenda a cui fa riferimento la signorina Zeneli e tantomeno alcun invio di email. Inoltre, la segnalazione delle sue foto di nudo mi è giunta dai miei collaboratori, non da altri soggetti”.

Mirigliani ha poi aggiunto: “Noi vogliamo trattare questo caso con una certa discrezione più per tutelare le ragazze che per il concorso in sé, che è serio e ha un regolamento da rispettare. Il fatto è che queste giovani hanno una vita davanti, non possono volere tutto e subito, ma devono cercare una strada consona per il loro futuro. Io sono realmente dispiaciuta per l’intera vicenda, ma credo che ognuna di loro quando si affaccia al mondo del lavoro debba avere un curriculum serio. Si può sbagliare, certo, ma non si può continuare a farlo”.

Lo “stalker” e la denuncia

Secondo la ricostruzione della 25enne, tutto sarebbe cambiato il 5 agosto, quando le è stato chiesto di restituire la fascia. Oltre alla delusione, la modella ha iniziato a chiedersi cosa potesse esserci dietro la vicenda. Ha infatti scoperto di avere uno stalker, la stessa persona che avrebbe inviato segnalazioni a Miss Italia, Miss Friuli e Miss Trieste, indicando la presenza dei suoi scatti su siti pornografici.

“Non so spiegare come abbia fatto — racconta Vanessa — ma probabilmente questa persona (il presunto stalker, ndr) ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti”. Zeneli ha raccontato che questo individuo la seguiva da tempo: “Era molto attento a quello che facevo, con chi uscivo, chi è il mio fidanzato”.

Dal canto suo, Patrizia Mirigliani ha ribadito di non aver ricevuto alcuna segnalazione diretta di presunti stalker: “Se avessimo riscontrato questa situazione ci saremmo allarmati. Posso dire solo che le selezioni locali del concorso sono gestite dagli esclusivisti regionali in autonomia e dalle verifiche effettuate è risultato che l’esclusivista del Friuli-Venezia Giulia ha agito nel pieno rispetto del Regolamento”.

Diverso invece il racconto dell’organizzatore di Miss Trieste: “Mi sono subito insospettito: c’erano quei link, le foto ritoccate e il mittente che diceva di aver già segnalato Vanessa a Miss Italia e anche a Miss Friuli e che non avrebbe passato le selezioni”. Alla luce di quanto accaduto, Vanessa Zeneli ha deciso di sporgere denuncia, convinta che la sua esclusione sia stata causata da un’azione mirata di diffamazione da parte dello stalker.