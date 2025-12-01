Quella che doveva essere una tranquilla gita per celebrare il 70° compleanno di Dennis Woods si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. I quattro uomini della stessa famiglia, dai 18 ai 90 anni, erano partiti da Clearwater a bordo di un piccolo catamarano verde e bianco, ironicamente chiamato “Money Well Wasted”. L’uscita, abituale per loro, sarebbe dovuta durare fino al pomeriggio, ma intorno a mezzogiorno l’imprevisto: l’imbarcazione inizia a imbarcare acqua velocemente. Nel giro di pochi minuti lo scafo si capovolge senza lasciare il tempo di lanciare un mayday.

La lunga notte sul catamarano ribaltato

Con la barca rovesciata e molti dispositivi di sicurezza perduti in mare, i quattro si ritrovano aggrappati alla chiglia. La priorità è mettere in salvo il più giovane e il più anziano del gruppo. Le onde aumentano di intensità con il buio e Dennis trascorre ore a sostenere fisicamente lo zio novantenne, che rischia più volte di cadere in acqua. Senza razzi o luci funzionanti, anche il passaggio di un elicottero durante la notte non porta a un immediato soccorso.

Il salvataggio all’alba

Nel frattempo i familiari, preoccupati dal mancato rientro, avvisano le autorità. Solo alle 7:15 del mattino successivo un aereo della Guardia costiera individua il catamarano capovolto a oltre 40 chilometri dalla costa. Le immagini mostrano i quattro uomini in piedi sullo scafo che agitano le braccia per farsi notare. Una motovedetta li raggiunge poco dopo: i naufraghi vengono portati a terra e affidati ai sanitari. Presentano segni di ipotermia, disidratazione e alcune ferite, ma sono vivi.