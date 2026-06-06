Tragedia all’alba a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, dove una palazzina situata in via Trentino è improvvisamente crollata intorno alle 5 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento dell’edificio sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas, anche se saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il bilancio provvisorio parla di una vittima e di due persone rimaste ferite.

Esplosione a Porto Sant’Elpidio: un ragazzo estratto vivo dalle macerie

Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l’uomo all’ospedale di Fermo.

Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l’uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell’altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.