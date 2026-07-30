Nel cuore dell’estate l’Europa torna a essere divisa in due, con l’anticiclone subtropicale protagonista soprattutto sulle aree centrali e meridionali del continente. Le correnti roventi provenienti dal Nord Africa hanno già fatto schizzare le temperature verso valori eccezionali. In Spagna e nel centro-sud della Francia sono stati superati diffusamente i 40°C, con punte di 43-44°C tra Andalusia, Castiglia-La Mancia ed Estremadura e valori fino a 40-42°C nel sud della Francia. Anche l’Italia è stata interessata dalla fiammata africana, con picchi locali di 40°C registrati in Umbria.

Caldo ancora più intenso

La situazione è destinata a diventare ancora più estrema. Oggi, infatti, il caldo aumenterà ulteriormente soprattutto nel sud della Spagna, dove in Andalusia si potrebbero raggiungere i 45°C. Temperature molto elevate sono attese anche nel Mediterraneo centrale e nel sud della Germania, dove in diverse località sono già stati raggiunti i 35°C, con valori ancora più alti nella zona di Friburgo. Nel frattempo, lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone continueranno a scorrere correnti umide sudoccidentali di origine atlantica, responsabili di temporali anche intensi.

Temporali forti e rischio grandine

Venerdì il caldo africano tenderà a spostarsi verso est, raggiungendo anche i Balcani. Sul Centro Europa, invece, l’indebolimento dell’anticiclone favorirà l’ingresso di aria più fresca e umida, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali tra Francia orientale, Germania, Polonia e regioni alpine. Il contrasto tra le masse d’aria molto calde già presenti e quelle più fresche in arrivo potrebbe provocare fenomeni localmente violenti. Tra gli effetti più probabili vengono segnalati forti rovesci, grandinate anche di grandi dimensioni e raffiche di vento particolarmente intense.