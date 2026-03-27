Evade dagli arresti domiciliari e, fermato dalla polizia, tenta di spacciarsi per il fratello già detenuto in carcere: un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino. L’episodio è avvenuto nella notte nella zona del Lingotto, nei giardini Battistini, dove una pattuglia ha notato tre uomini bivaccare e ha deciso di procedere ai controlli.

Durante l’identificazione, uno dei tre ha fornito generalità false, sostenendo di essere il fratello e di trovarsi in città per motivi di lavoro. La versione, però, ha subito insospettito gli agenti: dai primi riscontri è emerso infatti che il nominativo indicato risultava già detenuto in un carcere di Napoli.

A quel punto sono scattati ulteriori accertamenti, anche tramite impronte digitali, che hanno permesso di risalire alla vera identità dell’uomo. Il 42enne è risultato destinatario di una misura degli arresti domiciliari disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di evasione e la denuncia per false generalità. Secondo quanto emerso, non si tratterebbe della prima violazione della misura cautelare, già infranta in passato.