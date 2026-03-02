Loris Costantino, un operaio di 26 anni della ditta di pulizie Gea Power dell’indotto ex Ilva, è morto dopo essere caduto da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto da un’altezza di dieci metri. Una volta soccorso, l’operaio è stato portato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è poi deceduto a causa delle gravi riferite riportate. Lo confermano fonti dell’Asl.

“Due persone che muoiono a distanza di pochissimo tempo”

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità. A causa di un incidente simile, lo scorso 12 gennaio ha perso la vita Claudio Salamida, l’operaio di 46 anni precipitato per il cedimento di un grigliato.

“Siamo devastati da questa notizia. Il piano di calpestio su cui lavorava l’operaio è venuto giù, è completamente disfatto. Per noi è del tutto evidente che coloro che hanno una responsabilità si devono togliere di mezzo. Ora basta. Abbiamo scioperato, abbiamo manifestato per dire che era necessario investire sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, sulle manutenzioni. Adesso siamo a due persone che muoiono a distanza di pochissimo tempo. Basta parole, non le vogliamo più sentire”, ha dichiarato il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma.